Солідні камери для солідних людей: Малюська потролив звільнених чиновників-корупціонерів

У вівторок, 24 січня, своїх посад позбулися кілька топ-чиновників України. Міністр юстиції Денис Малюська з іронією нагадав їм, що у вітчизняних СІЗО є платні камери "підвищеного комфорту".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

"Ми (законодавча та виконавча гілки влади) до цього готувалися задовго до того, як це стало мейнстримом. Нагадаю, що сплатити платну камеру в сізо можна на сайті онлайн будинку юстиції (посилання у коментарі). Подарунковий сертифікат теж у продажу", - іронізує міністр юстиції.


Олена Руденко, Апостроф





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