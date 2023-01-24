Солідні камери для солідних людей: Малюська потролив звільнених чиновників-корупціонерів

У вівторок, 24 січня, своїх посад позбулися кілька топ-чиновників України. Міністр юстиції Денис Малюська з іронією нагадав їм, що у вітчизняних СІЗО є платні камери "підвищеного комфорту".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

"Ми (законодавча та виконавча гілки влади) до цього готувалися задовго до того, як це стало мейнстримом. Нагадаю, що сплатити платну камеру в сізо можна на сайті онлайн будинку юстиції (посилання у коментарі). Подарунковий сертифікат теж у продажу", - іронізує міністр юстиції.