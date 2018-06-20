Упоминавшийся в связи с "кокаиновым делом" посол РФ в Аргентине стал послом в Мексике

В феврале в роSSийском посольстве в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина.

Упоминавшийся в связи с "кокаиновым делом" посол РФ в Аргентине стал послом в Мексике
Фото: clarin.com

Президент РФ Владимир Путин сменил послов РоSSии в Аргентине и в Мексике. В частности, президент освободил Виктора Коронелли от обязанностей посла РоSSийской Федерации в Аргентинской Республике и назначил его послом РоSSийской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах, сообщает Интерфакс.

Агентство напоминает, что в феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, в ходе операции правоохранительных органов по пресечению канала наркопоставок кокаин был заменен мукой.

Позднее в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы РоSSии и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства РоSSии в Буэнос-Айресе. Утверждается, что кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

По официальной версии, посол Коронелли сообщил в МИД РФ о хранящихся в посольской школе чемоданах с кокаином.

По словам посла, арестованный по "кокаиновому делу" Абянов, занимая должность завхоза посольства РоSSии в Аргентине, спрятал чемоданы на территории школьно-жилого комплекса в ожидании возможности отправить груз.

Абянов, в свою очередь, утверждал, что груз был упакован как дипломатическая почта и отправлялся с 2012 года с помощью военно-транспортной авиации через Уругвай в Москву.

По данным The Telegraph, к операции по доставке "кокаина" из Аргентины в РФ причастен экс-глава ФСБ Николай Патрушев.


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