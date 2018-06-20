Защита Савченко просит изменить меру пресечения

Суд рассмотрит ходатайство 22 июня.

Защита Савченко просит изменить меру пресечения
Фото: Сергей Нужненко

Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко просит Шевченковский районный суд Киева изменить ей меру пресечения на менее суровую.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство уже поступило в суд, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 22 июня, 13:00

Напомним, в мае Шевченковский суд продлил содержание Савченко под стражей до 13 июля.

22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил ей подозрение в присутствии адвоката. 23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко. Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту , содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием.

В начале июня проверка на полиграфе подтвердила, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале Киева и в здании Верховной Рады


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