Защита Савченко просит изменить меру пресечения
Суд рассмотрит ходатайство 22 июня.
Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко просит Шевченковский районный суд Киева изменить ей меру пресечения на менее суровую.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ходатайство уже поступило в суд, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 22 июня, 13:00
Напомним, в мае Шевченковский суд продлил содержание Савченко под стражей до 13 июля.
22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил ей подозрение в присутствии адвоката. 23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко. Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту , содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием.
В начале июня проверка на полиграфе подтвердила, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале Киева и в здании Верховной Рады
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.