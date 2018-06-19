В РоSSии член правления крупной энергокомпании арестована по подозрению в шпионаже

Карине Цуркан инкриминируется сотрудничество с внешней разведкой Румынии.

В РоSSии член правления крупной энергокомпании арестована по подозрению в шпионаже
Фото: torange.biz

Суд в Москве арестовал члена правления роSSийской энергетической компании "Интер РАО" Карину Цуркан по подозрению в шпионаже. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. В компании утверждают, что член правления Цуркан находится в отпуске.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, также подтвердил, что речь идет о члене правления "Интер РАО". Представитель суда сообщил агентству, что Цуркан является подданной иностранного государства и что дело имеет гриф "секретно". Согласно данным на сайте суда, заседание по мере пресечения прошло 15 июня.

По информации "Коммерсанта", Цуркан была задержана оперативниками ФСБ, которые на протяжении долго времени следили за ее контактами.

Кроме того, сообщается, что в рамках уголовного дела были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самой компании и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго.

Один из чиновников министерства проходит по делу в качестве свидетеля, пишет издание.

Карина Цуркан отвечала за бизнес "Интер РАО" в Молдавии - Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу, уточняет газета.


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