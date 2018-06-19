СБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в суд

Защита бывшего переводчика подала апелляцию из-за подсудности дела.

СБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в суд
Фото: Сергей Нужненко

Служба безопасности Украины во процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене и передала дело в Печерский районный суд столицы.

Как сообщила адвокат подозреваемого Валентин Рыбин, защита Ежова обратился в Апелляционный суд Киева для определения подсудности, поскольку считает, что Печерский суд не должен рассматривать это производство, пишет УНН.

По информации адвоката, сторона обвинения передала обвинительный акт по Ежова в Печерский районный суд Киева. И вчера, уточнил он, должно было состояться подготовительное заседание, но не произошло.

"Это было мое ходатайство. Сторона обвинения возбудила подсудность данного производства и обратилась с обвинительным актом не в тот суд, в который надо было обращаться ... Печерский районный суд, я считаю, не должен рассматривать данное производство. Это будет решать Апелляционный суд Киева, куда и направлен обвинительный акт ", - добавил защитник.

Также адвокат сообщил, что суд продлил Станиславу Ежову срок содержания под стражей на 60 суток до 16 августа.

Напомним, СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте. 22 декабря 2017 Шевченковский районный суд Киева избрал для Ежова меру пресечения в виде содержания под стражей.


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