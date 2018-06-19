Минздрав просит расследовать коррупционную деятельность в "Охматдете"
Сотрудников больницы подозревают в злоупотреблениях и взятках.
Министерство здравоохранения просит Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру проверить деятельность детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев).
Об этом говорится в письме соответствующим правоохранительным органам, опубликованном на сайте министерства.
Согласно документу, подписанному замминистра Павлом Ковтонюком, министерство по предварительному анализу заявок на закупки лекарств за средства госбюджета на 2018 год по программе "Детская онкология" установило превышение потребности на 7812 единиц (что эквивалентно 63,8 млн гривен).
Основанием для обращения также стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ. В частности, МОЗ Украины призывает правоохранительные органы проверить получения неправомерной выгоды должностным лицом "Охматдета", злоупотребления служебным положением и другие правонарушения.
Напомним, в мае главврач "Охматдета" Ирина Садовьяк заявляла, что больница перейдет на электронный учет лекарств в течение двух месяцев.
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