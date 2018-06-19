ООН насчитала рекордное число беженцев в 2017 году

68,5 миллиона человек в прошлом году покинули свои дома.

ООН насчитала рекордное число беженцев в 2017 году
Фото: telegra.ph/FreeSHІDua

Количество беженцев в мире растет пятый год кряду, сообщила ООН.

В 2017 году во всем мире насчитывалось 68,5 миллиона беженцев, около половины из них - несовершеннолетние.

Отмечается, что этот показатель увеличился примерно в полтора раза за последние десять лет и является самым высоким за все время проведения ООН подобного рода подсчетов.

Число беженцев во всем мире за год увеличилось на 3,1 миллиона. При этом большая часть беженцев - 40 миллионов - являлись внутренне перемещенными лицами, то есть остались в своих странах.

Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. 85 процентов всех беженцев в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, в частности, в Ливане, Пакистане и Уганде, указывается далее в сообщении.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ежегодно публикует подобный доклад, которые основывается на данных, собранных за год как самой международной организацией, так и правительствами других стран и различными гуманитарными организациями. Традиционно его публикуют в преддверии Международного дня беженца, который отмечается 20 июня.

Напомним, в Украине взято на учет 1,5 млн переселенцев с Донбасса и Крыма.


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