Украина во вторник отправит запрос на экстрадицию задержанного во Франции Саркисяна

Следствию также передадут фотографию разыскиваемого Саркисяна для идентификации.

Украина во вторник отправит запрос на экстрадицию задержанного во Франции Саркисяна
Армен Саркисян
Фото: Gorlovka.ua

Украина во вторник отправит запрос на экстрадицию человека, задержанного во Франции с документами на имя Армена Саркисяна.

Об этом LB.ua сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, 12 апреля французский суд избрал задержанному меру пресечения в виде личное обязательство из-за сомнения в его личности, так как есть разница в написании фамилии в украинском и армянском паспортах. Сейчас этот человек находится под надзором полиции, документы у него забрали, чтобы он не покинул территорию Франции.

Украинская сторона уже направила во Францию ходатайство о временном аресте, а в понедельник передаст фотографию разыскиваемого Саркисяна для идентификации.

После этого во вторник, 17 апреля, пойдет запрос на выдачу.

Напомним, уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны" - в частности, пророSSийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 года Саркисян был задержан во Франции.

При этом в комментарии LB.ua Саркисян заявил, что во Франции задержали не его, а сам он находится в РоSSии.


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