Украина во вторник отправит запрос на экстрадицию задержанного во Франции Саркисяна
Следствию также передадут фотографию разыскиваемого Саркисяна для идентификации.
Украина во вторник отправит запрос на экстрадицию человека, задержанного во Франции с документами на имя Армена Саркисяна.
Об этом LB.ua сообщил источник в силовых структурах.
По его словам, 12 апреля французский суд избрал задержанному меру пресечения в виде личное обязательство из-за сомнения в его личности, так как есть разница в написании фамилии в украинском и армянском паспортах. Сейчас этот человек находится под надзором полиции, документы у него забрали, чтобы он не покинул территорию Франции.
Украинская сторона уже направила во Францию ходатайство о временном аресте, а в понедельник передаст фотографию разыскиваемого Саркисяна для идентификации.
После этого во вторник, 17 апреля, пойдет запрос на выдачу.
Напомним, уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул "смотрящего" по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком "титушек" на антимайдан во время Революции достоинства. "Титушки" Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях "русской весны" - в частности, пророSSийских митингах, захвате Горловского ГОВД.
По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 года Саркисян был задержан во Франции.
При этом в комментарии LB.ua Саркисян заявил, что во Франции задержали не его, а сам он находится в РоSSии.
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13.04.2018 14:42