Мішель офіційно запросив Зеленського приїхати на саміт Євроради
Подія має відбутися вже цього тижня.
Глава Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив президента України Володимира Зеленського фізично приєднатися до саміту Євроради, який має відбутися 9-10 лютого у Брюсселі. Про це повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс у
"Президент Євроради запросив президента України Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті Європейської Ради", – йдеться в пості.
Лейтс уточнив, що ЄС не надаватиме додаткову інформацію стосовно ймовірної поїздки Зеленського у Брюссель з міркувань безпеки.
Раніше про те, що глава нашої держави може відвідати наступне засідання Європейської ради писало Financial Times. Співрозмовники видання заявили, що в ЄС готуються до цієї поїздки, однак безпекові проблеми можуть їй перешкодити.
У четвер, 9 лютого, 27 лідерів ЄС мають зустрітися в Брюсселі для обговорення питання України, міграції та реакції на закон США про скорочення інфляції.