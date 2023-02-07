Мішель офіційно запросив Зеленського приїхати на саміт Євроради

Глава Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив президента України Володимира Зеленського фізично приєднатися до саміту Євроради, який має відбутися 9-10 лютого у Брюсселі. Про це повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс у Twitter .

"Президент Євроради запросив президента України Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті Європейської Ради", – йдеться в пості.

Лейтс уточнив, що ЄС не надаватиме додаткову інформацію стосовно ймовірної поїздки Зеленського у Брюссель з міркувань безпеки.

Раніше про те, що глава нашої держави може відвідати наступне засідання Європейської ради писало Financial Times. Співрозмовники видання заявили, що в ЄС готуються до цієї поїздки, однак безпекові проблеми можуть їй перешкодити.