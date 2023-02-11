Зеленський запросив Орбана в Україну — ЗМІ

Чи прийняв той пропозицію - невідомо.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Брюссель запросив відвідати нашу країну прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє N?pszava.

За даними ЗМІ, під час саміту ЄС глави держав для зустрічі з Зеленським поділилися на чотири групи. Орбан був в одній групі разом з лідерами Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії.

Зеленський та Орбан потисли один одному руки - цей момент зберегли на фото.

"В ході діалогу український президент запросив Орбана відвідати Київ, але чи прийняв угорський політик запрошення невідомо", - пише ЗМІ.

Під час півгодинної зустрічі усі вісім лідерів говорили про постачання зброї, в тому числі й Україні. Прем'єр Угорщини та канцлер Австрії одразу ж попередили, що не можуть з цим нам допомогти.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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