Аваков: механизма для запуска досрочных выборов сегодня нет
Глава МВД также исключает отставку правительства в ближайшее время.
Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что механизма для запуска досрочных выборов в Украине сегодня нет
Об этом заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua.
"Я не вижу механизмов, которые так сказать, могут запустить этот процесс (досрочных выборов, - ред.) сейчас. Главное, что я не верю в то, что это будет эффективным механизмом решения проблем в стране. Думаю, что это не более, чем война амбиций. А я не играю в амбиции. В Украине слишком сложная ситуация", - сказал глава МВД.
Также Аваков убеждён, что отставки Правительства в ближайшее время не будет.
"Отчёт правительства направлен в Раду в соответствии с законом давным давно. Отчёт правительства не подразумевает автоматического голосования за отставку или назначения. Если будет воля парламента, будут перестановки в правительстве. Или их не будет. Но на сегодняшний момент мы не видим никаких проблем в том, чтобы это правительство проработало дальше", - сказал он.
По его словам, ошибочно полагать, что «президент хочет его (премьера, - ред.) отставки", - добавил он.
В то же время, Аваков не подтвердил информацию о переговорах по созданию единой провластной партии во главе с премьером Владимиром Гройсманом,
"Таких этапов и переговоров нет", - отметил он.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко допустила вероятность проведения досрочных парламентских выборов. Она одобрительно высказалась о такой перспективе, отметив, что выборы - это "хороший шанс проверить рейтинги".
Гражданская сеть "Опора" еще в конце прошлого года заявила, что украинские политические партии начали готовиться к парламентским выборам.
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