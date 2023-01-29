Мета - "розгойдування Закарпаття": російська пропаганда запускає в мережі нову кампанію

Російські інтернет-тролі отримали нове завдання та оголосили рейди на українські телеграм-канали з відкритими чатами для обговорення, головними темами яких стали "розхитування Закарпаття" та переорієнтування хейту українців від РФ в бік Угорщини, яка погрожує накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики.

Про це інформує міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, інформує Апостроф.

У відкриті чати каналів засилаються провокатори, які мають писати українською мовою, щоб провокувати інших коментаторів на обговорення провокативних новин чи вигаданих чуток.

InformNapalm оприлюднив приклад "темника", на якому помітно, як Росія намагається створити внутрішню напругу в українському суспільстві, спровокувати побутові сварки, які в подальшому можуть стати навіть інформаційними приводами для політичної напруги.

У спільноті закликають бути обережними та враховувати підступну тактику росіян й закликають проводити відповідну "просвітницьку роботу" серед друзів та колег.

Також волонтери наголошують, що ворог України - Росія, через агресію якої страждають усі громадяни та мешканці країни.


Олексій Руденко, Апостроф





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