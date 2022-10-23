Іранські інструктори в Білорусі допомагають росіянам запускати по Україні дрони-камікадзе – ЦНС

Водночас росіяни почали повністю контролювати два аеродроми в Білорусі, інформує ZN.ua.

Іранські інструктори в Білорусі допомагають російським військовим запускати дрони-камікадзе, повідомили в Центрі національного спротиву. При чому цих інструкторів посилено охороняють.

«У селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів, офіцерів КВІР ІРІ, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ. За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА Shahed-136 по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України», – зазначили в ЦНС.

Там також додали, що за останніми даними росіяни повністю почали контролювати авіабази у Барановичах та Ліді. Військові з РФ продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.







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