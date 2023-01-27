Пропагандисти з Russia Today запускають нове медіа у Вашингтоні – Axios

Колишні співробітники російського пропагандистського телеканалу RT America (Russia Today) взяли в оренду його старі студії в центрі Вашингтона і запускають там нове медіа. Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, у квітні 2022 року, невдовзі після того, як RT America оголосив про своє закриття, колишній співробітник RT America Георгій Залевський заснував нову компанію GlobalTek LLC. В інтерв'ю Axios він описав GlobalTek як технологічну компанію, яка надає послуги мовлення клієнтам і не створює жодних редакційних продуктів, але назвати клієнтів відмовився. Він також не назвав інших осіб, пов'язаних з компанією, проте не заперечував зв’язки з RT America.

«Деякі люди, які працювали в RT America, працюють в GlobalTek, – сказав він. – RT пішов назавжди».