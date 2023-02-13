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2023-02-13
Щось новеньке: росіяни використовують БпЛА з повітряними кулями і кутовими відбивачами світла – ЗСУ
Таким чином вони намагаються виснажити українську ППО та змусити її використовувати дорогі ракети для збиття фальшивих цілей, інформує
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Ввечері 12 лютого росіяни почали використовувати новий засіб, аби виснажити українську протиповітряну оборону. Про це
Там зокрема спростували інформацію про застосування противником «шахедів» увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами. Натомість у Повітряних силах ЗСУ повідомили про використання росіянами нового засобу повітряної розвідки та відволікання.
«Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами», – йдеться у повідомленні.
Юлія Лавришин, ZN.ua