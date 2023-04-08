Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios

У п’ятницю його син Дональд Трамп-молодший оприлюднив у Twitter драматичне передвиборче відео, в якому представлені кадри з арешту батька цього тижня за приховані грошові виплати, де той представлений жертвою слідства.
«Якщо вони можуть зробити це з ним, вони можуть зробити це з тобою… і це, очевидно, був їхній план весь час», – підписав Дональд Трамп-молодший відео.
Зазначимо, що усього за 15 годин твіт з Трамом-жертвою набрав понад 1,4 млн переглядів і майже 5 тисяч ретвітів.
«Витончені кадри експрезидента, який йде до суду, відтворюються під кінематографічну музику та голос Трампа за кадром», – зазначає Axios.
Трамп також звинуватив «радикальних лівих» у використанні правоохоронних органів для втручання у вибори.
Це не перший раз, коли табір Трампа використовує його звинувачення для реклами. Нагадаємо, у день арешту його передвиборчий штаб почав збір грошей на кампанію-2024 за допомогою фальшивого мерчу – виборцям почали надходити листи з рекламою футболки з підробленим знімком Трампа та фразою «не винен» під ним. Футболку пропонують отримати безоплатно при внеску у 47 доларів на кампанію Трампа, хоча її просто можна купити за 36 доларів у магазині товарів його агітації. Лише за день таким чином вдалося зібрати 10 млн доларів.