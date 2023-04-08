Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios

Із кадрів арешту експрезидента змонтували драматичне відео, де він представлений жертвою.

Експрезидент США Дональд Трамп, який оголосив про балотування у 2024 році, використовує порушену проти себе кримінальну справу у передвиборчій кампанії. Про це повідомляє Axios , інформує ZN.ua .

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У п’ятницю його син Дональд Трамп-молодший оприлюднив у Twitter драматичне передвиборче відео, в якому представлені кадри з арешту батька цього тижня за приховані грошові виплати, де той представлений жертвою слідства.

«Якщо вони можуть зробити це з ним, вони можуть зробити це з тобою… і це, очевидно, був їхній план весь час», – підписав Дональд Трамп-молодший відео.

If they can do it to him they can do it to you… and that’s clearly been their plan all along. pic.twitter.com/pTHicVo0vk — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 7, 2023

Зазначимо, що усього за 15 годин твіт з Трамом-жертвою набрав понад 1,4 млн переглядів і майже 5 тисяч ретвітів.

«Витончені кадри експрезидента, який йде до суду, відтворюються під кінематографічну музику та голос Трампа за кадром», – зазначає Axios.

Трамп також звинуватив «радикальних лівих» у використанні правоохоронних органів для втручання у вибори.

Це не перший раз, коли табір Трампа використовує його звинувачення для реклами. Нагадаємо, у день арешту його передвиборчий штаб почав збір грошей на кампанію-2024 за допомогою фальшивого мерчу – виборцям почали надходити листи з рекламою футболки з підробленим знімком Трампа та фразою «не винен» під ним. Футболку пропонують отримати безоплатно при внеску у 47 доларів на кампанію Трампа, хоча її просто можна купити за 36 доларів у магазині товарів його агітації. Лише за день таким чином вдалося зібрати 10 млн доларів.