Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios

Із кадрів арешту експрезидента змонтували драматичне відео, де він представлений жертвою.

Експрезидент США Дональд Трамп, який оголосив про балотування у 2024 році, використовує порушену проти себе кримінальну справу у передвиборчій кампанії. Про це повідомляє Axios , інформує ZN.ua .

У п’ятницю його син Дональд Трамп-молодший оприлюднив у Twitter драматичне передвиборче відео, в якому представлені кадри з арешту батька цього тижня за приховані грошові виплати, де той представлений жертвою слідства.

«Якщо вони можуть зробити це з ним, вони можуть зробити це з тобою… і це, очевидно, був їхній план весь час», – підписав Дональд Трамп-молодший відео.