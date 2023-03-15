Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам — Axios

Вони допоможуть боротися з іранськими безпілотниками.

Ізраїль схвалив постачання Україні систем протидії дронам — Axios
© Pixabay

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує Росія. Про це повідомляє видання Axios.

Як відомо, Ізраїль вперше після вторгнення Росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні.

"Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії", - кажуть співрозмовники видання.

Українські офіційні особи стверджують, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, оскільки Іран може отримати інформацію про те, як працюють безпілотники, а потім удосконалити їх.

Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанія передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж обіцяла ранішеІспанія передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж обіцяла раніше
Канада відправить Україні артилерійські боєприпаси й ракети ППОКанада відправить Україні артилерійські боєприпаси й ракети ППО
В Індії вважають, що під час саміту G20 краще зосередитися на глобальній бідності, а не на УкраїніВ Індії вважають, що під час саміту G20 краще зосередитися на глобальній бідності, а не на Україні
Експерти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемогиЕксперти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемоги
У Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронамиУ Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронами
США не будуть проти, якщо інші країни захочуть надати Україні винищувачі – Білий дімСША не будуть проти, якщо інші країни захочуть надати Україні винищувачі – Білий дім
Україні слід якнайшвидше вибудувати систему психологічної допомоги населенню — посол КорнійчукУкраїні слід якнайшвидше вибудувати систему психологічної допомоги населенню — посол Корнійчук
Bloomberg: ДеСантіс критикою допомоги Україні відштовхує впливових республіканцівBloomberg: ДеСантіс критикою допомоги Україні відштовхує впливових республіканців
Нідерланди передадуть Україні два судна-міношукачіНідерланди передадуть Україні два судна-міношукачі
Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру, що фінансує військову допомогу УкраїніРада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру, що фінансує військову допомогу Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости