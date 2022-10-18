Іранські інструктори допомагають окупантам запускати дрони-камікадзе з Криму — ЦНС

Іранські інструктори допомагають російським військовим запускати дрони-камікадзе з Криму. Крім того, на Херсонщині помічено 20 іранських інструкторів. Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

«За даними українського підпілля, на території тимчасово окупованої Херсонської області в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану», - йдеться у повідомленні.

ЦНС також повідомляє, що іранці допомагають окупантам запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.

За даними ЦНС, дрони перевозять на автомобілях КамАз або УРАЛ. Також можливе використання цивільного транспорту та вантажних авто для перевезення морських контейнерів.