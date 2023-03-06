У Повітряних силах розповіли, чому окупанти почали запускати БПЛА Shahed із півночі

Раніше РФ запускала іранські дрони з півдня.

Російські окупаційні війська почала використовувати північний напрямок для запуску іранських безпілотників Shahed, ймовірну, через коротшу відстань, яку пролітає БПЛА через українську територію, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Спершу окупанти використовували для запуску південь України.

"Причина може бути проста. Якщо цілі, які вони собі намітили в Київській області, то тут банально просто - коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби і зенітно-ракетні системи, і мобільні вогневі групи, і винищувачі, які працюють по цих "шахедах". Тому по дорозі до Києва їх знищували повітряне командування "Південь" і "Схід". ? зараз лише з півночі - доволі невелика відстань. Тому, імовірно, що такий спосіб обрали з цього напрямку", - наголосив речник.


Анна Конюченко, ZN.ua





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