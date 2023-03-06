У Повітряних силах розповіли, чому окупанти почали запускати БПЛА Shahed із півночі

Російські окупаційні війська почала використовувати північний напрямок для запуску іранських безпілотників Shahed, ймовірну, через коротшу відстань, яку пролітає БПЛА через українську територію, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Спершу окупанти використовували для запуску південь України.

"Причина може бути проста. Якщо цілі, які вони собі намітили в Київській області, то тут банально просто - коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби і зенітно-ракетні системи, і мобільні вогневі групи, і винищувачі, які працюють по цих "шахедах". Тому по дорозі до Києва їх знищували повітряне командування "Південь" і "Схід". ? зараз лише з півночі - доволі невелика відстань. Тому, імовірно, що такий спосіб обрали з цього напрямку", - наголосив речник.