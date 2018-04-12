Парламент Румынии проголосовал против автономии для венгров

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии являются причиной политической вражды между двумя странами.

Парламент Румынии проголосовал против автономии для венгров
Фото: pixdaus.com

Нижняя палата парламента Румынии отвергла законодательное предложение об автономии так называемого Секейского края - территории, населенной этническими венграми, сообщает Romania-Insider.

Согласно докладу Комиссии по вопросам государственного управления в Палате депутатов Румынии, "законодательная инициатива в основном направлена на создание отдельного государственного органа параллельно с румынским унитарным национальным государством. Законопроект, инициированный Демократическим союзом венгров в Румынии", - сообщили местные СМИ.

Отмечается, что законопроект направлен на автономию округов Ковасна и Харгита, а также части района Муреш и их конституцию как автономного региона правосубъектностью в рамках румынского государства.

Согласно инициативе, Секейский край должен иметь собственную административную организацию и венгерский в качестве официального языка.

"Автономия не означает отделения, не означает посягательство на целостность Румынии", - заявил депутат парламента Румынии Кодори Аттила, но инициатива не нашла поддержки румынских депутатов.

Секеи - одна из этнографических групп, которая составляет венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказывается вести диалог об автономии любого региона страны. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тыс. секеев в восточной Трансильвании, десятилетия являются причиной политической вражды между двумя странами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
В Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSиюВ Армении задержали гражданина Украины и хотят депортировать в РоSSию
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороныРоSSия привела в готовность войска противовоздушной обороны
Порошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSииПорошенко обсудил с премьером Великобритании усиление санкций против РоSSии
"Укргаздобыча" выступила против квот на импорт топлива"Укргаздобыча" выступила против квот на импорт топлива
США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"США подготовили санкции против РоSSии из-за "дела Скрипаля"
Порошенко поручил продублировать в Украине санкции против роSSийских олигарховПорошенко поручил продублировать в Украине санкции против роSSийских олигархов
В ОБСЕ раскритиковали парламентские выборы в ВенгрииВ ОБСЕ раскритиковали парламентские выборы в Венгрии
В Европарламенте заявили, что разочарованы УкраинойВ Европарламенте заявили, что разочарованы Украиной
Эксперт Atlantic Council: Новые санкции США против роSSийских олигархов - мощный удар по КремлюЭксперт Atlantic Council: Новые санкции США против роSSийских олигархов - мощный удар по Кремлю
Порошенко ожидает от СНБО предложений по синхронизации с США санкций против РФПорошенко ожидает от СНБО предложений по синхронизации с США санкций против РФ
США ввели санкции против членов "кремлевского списка"США ввели санкции против членов "кремлевского списка"
Последние новости
Подгружаем последние новости