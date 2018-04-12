Парламент Румынии проголосовал против автономии для венгров

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии являются причиной политической вражды между двумя странами.

Нижняя палата парламента Румынии отвергла законодательное предложение об автономии так называемого Секейского края - территории, населенной этническими венграми, сообщает Romania-Insider.

Согласно докладу Комиссии по вопросам государственного управления в Палате депутатов Румынии, "законодательная инициатива в основном направлена на создание отдельного государственного органа параллельно с румынским унитарным национальным государством. Законопроект, инициированный Демократическим союзом венгров в Румынии", - сообщили местные СМИ .

Отмечается, что законопроект направлен на автономию округов Ковасна и Харгита, а также части района Муреш и их конституцию как автономного региона правосубъектностью в рамках румынского государства.

Согласно инициативе, Секейский край должен иметь собственную административную организацию и венгерский в качестве официального языка.

"Автономия не означает отделения, не означает посягательство на целостность Румынии", - заявил депутат парламента Румынии Кодори Аттила, но инициатива не нашла поддержки румынских депутатов.

Секеи - одна из этнографических групп, которая составляет венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказывается вести диалог об автономии любого региона страны. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тыс. секеев в восточной Трансильвании, десятилетия являются причиной политической вражды между двумя странами.