Премьер Литвы побывал в Авдеевке

Сквернялис посетил местную амбулаторию и открыл детскую площадку.

Премьер Литвы побывал в Авдеевке

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду, 11 апреля, побывал в прифронтовой Авдеевке, где посетил амбулаторию, отремонтированную на средства Литвы, и открыл детскую игровую площадку, оборудованную на средства литовских добровольцев. Кроме того, он подарил оборудование для усиления телевизионного сигнала на оккупированную территорию.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, который сопровождал литовскую делегацию в поездке.

"Гости из Литвы побывали в Авдеевке и воочию увидели, что несмотря на боевые действия, которые фактически не прекращаются (взрывы раздавались даже во время пребывания делегации), город развивается", - написал Жебривский в фейсбуке.

По словам губернатора, Сквернялис высказал понимание, что Украине нужны не только слова поддержки, но и реальная помощь.

Напомним, что Сквернялис в рамках двухдневного визита в Украину также встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьер-министров "Региональное сотрудничество: объединенные общими целями".


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