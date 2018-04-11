Организатору референдума в Счастье заочно дали 7 лет

Сепаратист будет отбывать наказание после задержания.

Организатору референдума в Счастье заочно дали 7 лет
Фото: ecb.dp.ua

Новоайдарский районный суд Луганской области 30 марта приговорил к 7 годам лишения свободы гражданина Александра Коблицкого, который был одним из организаторов сепаратистского референдума на территории города Счастье.

Об этом пишет издание "Судебный репортер".

Против Коблицкого дали показания другие члены избиркома, также один из депутатов Счастьинского горсовета.

По словам одного свидетеля, Кублицкого "был процветающим предпринимателем, был недоволен, хотел занять пост в мэрии". Другой свидетель рассказывал, что Кублицкого занимался организацией референдума, арендой помещений, работой с людьми, агитацией на митингах, взаимодействием с властью. В частности, руководил митингом у памятника Ленину в Счастье, призывал не допускать киевскую власть.

Кублицкого судили заочно, он будет отбывать наказание после задержания.

Счастье находится на подконтрольной украинской власти территории Луганской области.


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