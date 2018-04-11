Нафтогаз прокомментировал заявление Меркель про Nord Stream 2
В НАК «Нафтогаз Украины» надеются, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться с Nord Stream 2.
Об этом говорится в Facebook «Нафтогаза».
«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте Северный поток-2. Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита территорией Украины», — отмечает НАК.
В компании надеются, что «новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться относительно предложенных поправок к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом».
«Северный поток 2 перестают называть сугубо коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — заявили в «Нафтогазе».
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