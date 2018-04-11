Нафтогаз прокомментировал заявление Меркель про Nord Stream 2

merkela

В НАК «Нафтогаз Украины» надеются, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться с Nord Stream 2.

Об этом говорится в Facebook «Нафтогаза».

«Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте Северный поток-2. Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита территорией Украины», — отмечает НАК.

В компании надеются, что «новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться относительно предложенных поправок к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом».

«Северный поток 2 перестают называть сугубо коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — заявили в «Нафтогазе».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперовСША намерены передать ВСУ вооружение для защиты от снайперов
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
Задержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУЗадержанного депутата Евпаторийского горсовета пытались отбить у СБУ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Полторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия ЧечнюПолторак: Мы не планируем захватывать Донбасс, как РоSSия Чечню
Блок рекламы


Похожие новости
Скотленд-Ярд обнародовал первое заявление Юлии СкрипальСкотленд-Ярд обнародовал первое заявление Юлии Скрипаль
Гребенщиков пояснил свое скандальное заявление про желание выступить в Крыму и ОРДЛОГребенщиков пояснил свое скандальное заявление про желание выступить в Крыму и ОРДЛО
Климкин прокомментировал сожжение польского флага в КиевеКлимкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве
Холодницкий прокомментировал жалобу Луценко против негоХолодницкий прокомментировал жалобу Луценко против него
10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе
Лучше заблокировать Nord Stream-2, чем высылать роSSийских послов, – эстонский депутат
Тимошенко прокомментировала поведение СавченкоТимошенко прокомментировала поведение Савченко
Рада приняла заявление о противоправности выборов в КрымуРада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму
«Сенцова отравили, он умирает»: сестра украинского режиссера отреагировала на заявление «эксперта»«Сенцова отравили, он умирает»: сестра украинского режиссера отреагировала на заявление «эксперта»
Тимошенко прокомментировала обвинения против СавченкоТимошенко прокомментировала обвинения против Савченко
Последние новости
Подгружаем последние новости