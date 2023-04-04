Слідчі скептично ставляться до ролі «Андромеди» у вибуху на Nord Stream — WSJ

Яхта могла бути відволікаючим маневром.

Слідчі скептично ставляться до ролі «Андромеди» у вибуху на Nord Stream — WSJ
© Blueeye Robotics

Офіційні особи вважають, що до минулорічних диверсій на газопроводі Nord Stream могло бути залучене не одне судно, і припускають, що 50-футова вітрильна яхта, яку відшукали слідчі, може бути приманкою, пише The Wall Street Journal.

Після того, як у вересні минулого року диверсанти серйозно пошкодили газопроводи Nord Stream, німецькі правоохоронці зосередили увагу на орендованому вітрильнику, який, ймовірно, брав участь у закладанні вибухових пристроїв глибоко під поверхнею Балтійського моря.

Але після місяців розслідування правоохоронні органи тепер підозрюють, що 50-футова яхта Andromeda, ймовірно, була не єдиним судном, використаним у зухвалому нападі. Вони також вважають, що човен міг бути приманкою, випущеною в море, щоб відвернути увагу від справжніх злочинців, які залишаються на волі, стверджують знайомі із ходом очолюваного генпрокурором Німеччини розслідування джерела видання.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідкаВ Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Блок рекламы


Похожие новости
Королівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської АравіїКоролівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської Аравії
Американський журналіст та РФ звинувачують владу США у вибухах на Nord StreamАмериканський журналіст та РФ звинувачують владу США у вибухах на Nord Stream
Українська розвідка тримає на контролі ядерну складову РФ – ГУРУкраїнська розвідка тримає на контролі ядерну складову РФ – ГУР
Внаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: картаВнаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: карта
Експерти завершили роботу на місці вибуху ракети в ПшевудовіЕксперти завершили роботу на місці вибуху ракети в Пшевудові
Суд в Туреччині наказав узяти під варту 17 підозрюваних у причетності до вибуху в СтамбуліСуд в Туреччині наказав узяти під варту 17 підозрюваних у причетності до вибуху в Стамбулі
Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – ДаніловУкраїна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов
У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибухуУ Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибуху
Оголошення "часткової мобілізації" в Білорусі може призвести до соціального вибуху в країні – ГУРОголошення "часткової мобілізації" в Білорусі може призвести до соціального вибуху в країні – ГУР
Слідчі Німеччини вважають, що вибухи на «Північних потоках» були результатом диверсії — WSJСлідчі Німеччини вважають, що вибухи на «Північних потоках» були результатом диверсії — WSJ
Последние новости
Подгружаем последние новости