Слідчі скептично ставляться до ролі «Андромеди» у вибуху на Nord Stream — WSJ

Офіційні особи вважають, що до минулорічних диверсій на газопроводі Nord Stream могло бути залучене не одне судно, і припускають, що 50-футова вітрильна яхта, яку відшукали слідчі, може бути приманкою, пише The Wall Street Journal.

Після того, як у вересні минулого року диверсанти серйозно пошкодили газопроводи Nord Stream, німецькі правоохоронці зосередили увагу на орендованому вітрильнику, який, ймовірно, брав участь у закладанні вибухових пристроїв глибоко під поверхнею Балтійського моря.

Але після місяців розслідування правоохоронні органи тепер підозрюють, що 50-футова яхта Andromeda, ймовірно, була не єдиним судном, використаним у зухвалому нападі. Вони також вважають, що човен міг бути приманкою, випущеною в море, щоб відвернути увагу від справжніх злочинців, які залишаються на волі, стверджують знайомі із ходом очолюваного генпрокурором Німеччини розслідування джерела видання.