Королівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської Аравії
Два літаки зі 168 тоннами допомоги прибудуть до Польщі, інформує
До України прямує гуманітарна допомога від Саудівської Аравії. Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана направив до Польщі два літаки зі 168 тоннами допомоги для українського народу,
«Вранці у п'ятницю два літаки допомоги Саудівській Аравії вилетіли з міжнародного аеропорту Короля Халіда в столиці Ер-Ріяді, прямуючи до польського аеропорту Зусов, який знаходиться поблизу українського кордону», — повідомили в центрі допомоги.
На борту літаків знаходяться, зокрема, матеріали для будівництва, електрогенератори та медичне приладдя. Незабаром вони будуть доставлені в Україну.
У лютому українську столицю відвідала делегація Саудівської Аравії на чолі з міністром закордонних справ принцом Фейсалом бін Фарханом. Це був перший подібний візит посадовця Саудівської Аравії в Україну.