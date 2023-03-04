Королівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської Аравії

Два літаки зі 168 тоннами допомоги прибудуть до Польщі, інформує ZN.ua.

Королівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської Аравії
© travelask.ru

До України прямує гуманітарна допомога від Саудівської Аравії. Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана направив до Польщі два літаки зі 168 тоннами допомоги для українського народу, повідомляє Anadolu.

«Вранці у п'ятницю два літаки допомоги Саудівській Аравії вилетіли з міжнародного аеропорту Короля Халіда в столиці Ер-Ріяді, прямуючи до польського аеропорту Зусов, який знаходиться поблизу українського кордону», — повідомили в центрі допомоги.

На борту літаків знаходяться, зокрема, матеріали для будівництва, електрогенератори та медичне приладдя. Незабаром вони будуть доставлені в Україну.

У лютому українську столицю відвідала делегація Саудівської Аравії на чолі з міністром закордонних справ принцом Фейсалом бін Фарханом. Це був перший подібний візит посадовця Саудівської Аравії в Україну.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"
У новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNNУ новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNN
Rheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компаніїRheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компанії
Майже половина німців підтримують подальшу військову підтримку УкраїниМайже половина німців підтримують подальшу військову підтримку України
"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом
Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку УкраїниБундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України
Нейтралітет Австрії може бути використаний для майбутніх переговорів Росії та України – ЗеманНейтралітет Австрії може бути використаний для майбутніх переговорів Росії та України – Земан
Шоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянинуШоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянину
Китай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС КанадиКитай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС Канади
Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і можливості ремонту зброї для України – ШольцНімеччина збільшить виробництво боєприпасів і можливості ремонту зброї для України – Шольц
Последние новости
Подгружаем последние новости