Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів, що підтримали війну в Україні

Узбекистан, Казахстан та Азербайджан відмовилися від проведення фестивалю «Жара», інформує ZN.ua.

Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів, що підтримали війну в Україні
© Соцмережі

Узбекистан скасував музичний фестиваль «Жара» за участю російських артистів, які підтримують напад Росії на Україну. Він мав пройти у Ташкенті 20 та 21 травня. Про це повідомляє видання Barron's, яке є «дочкою» The Wall Street Journal.

«Фестиваль скасовано через участь російських співаків та їхні публікації у соцмережах», – повідомив виданню представник iTicket, головної служби бронювання квитків Узбекистану.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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