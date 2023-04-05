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2023-04-05
Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів, що підтримали війну в Україні
Узбекистан, Казахстан та Азербайджан відмовилися від проведення фестивалю «Жара», інформує
© Соцмережі
Узбекистан скасував музичний фестиваль «Жара» за участю російських артистів, які підтримують напад Росії на Україну. Він мав пройти у Ташкенті 20 та 21 травня. Про це повідомляє видання
«Фестиваль скасовано через участь російських співаків та їхні публікації у соцмережах», – повідомив виданню представник iTicket, головної служби бронювання квитків Узбекистану.
Юлія Лавришин, ZN.ua