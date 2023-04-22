Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – Ігнат

Речник повітряних сил також прогнозує, що таких інцидентів у майбутньому побільшає.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вибух, який стався напередодні у російському Бєлгороді є наслідком халатності росіян і такі інциденти повторюватимуться. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – Ігнат
© Суспильне

"Постраждало там чимало людей. Думаю, що є там серйозні наслідки. Що тут можна коментувати? Вони регулярно це роблять. Це видно нашими засобами радіолокаційної розвідки, що російські літаки з різних напрямків атакують Україну саме цими бомбами, які зараз розриваються уже у їхніх містах", – зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків. Такі бомби могли б падати й в інших місцях оскільки окупанти роблять усе на швидку руку й щоразу застосують їх все більше.

"А там де швидко робити, халатно відноситись, то будуть частіше траплятися і такі випадки", – сказав він.

Воодночас українці, за словами Ігната, повинні розуміти, що загроза посилюватиметься, оскільки Росія нарощуватиме виготовлення керованих авіабомб, яких в неї достатньо.

"Це стара радянська бомба, лише питання в їхній модернізації. Саме тому ми й очікуємо побільшання систем ППО збільшеного радіуса дії, такі як Patriot. Питання в тому, що треба більше таких систем. Очікуємо SAMP-Т", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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