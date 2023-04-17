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2023-04-17
У Міноборони Британії розповіли про кількість загиблих українських мирних жителів внаслідок вибуху на мінах
У відомстві повідомили про 750 загиблих, серед яких 100 дітей.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило про 750 загиблих мирних жителів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це
© КМДА, Олексій Самсонов
Зазначається, що у кожному восьмому випадку на міні підірвалась дитина. Найбільше повідомлень надходить із Херсонської та Харківської областей.
"З настанням весни та збільшенням кількості людей, які займаються сільськогосподарською діяльністю, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зросте", — йдеться у заяві.
У відомстві додали, що на розмінування України знадобиться не менше десяти років.
Михайло Яровенко, ZN.ua