Американський журналіст та РФ звинувачують владу США у вибухах на Nord Stream

Білий дім це заперечує і називає вигадками.

Американський журналіст та РФ звинувачують владу США у вибухах на Nord Stream
© Blueeye Robotics

Американський журналіст-розслідувач Сеймур Херш вважає, що до вибухів на газопроводах Nord Stream минулого року причетні Сполучені Штати. Він опублікував матеріал, в якому стверджує, що американські сили підклали вибухівку під газопроводи Nord Stream під час навчань НАТО у 2022 році, інформує ZN.ua.

За версією Херша, диверсію проти Північних потоків влада США почала готувати задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністерство закордонних справ Росії підхопило цю публікацію і заявило, що у них «є запитання до Сполучених Штатів щодо їх ролі у вибухах».

«Білий дім тепер повинен прокоментувати всі ці факти», — заявила речниця МЗС Марія Захарова в пості у Telegram, де вона резюмувала основні претензії Герша щодо нібито причетності США.

У свою чергу, Білий дім заперечив інформацію про свою причетність до інциденту і назвав допис американського журналіста-розслідувача цілковито неправдивим.

«Це повна брехня і повна вигадка», — заявила Адрієн Уотсон, речниця Ради національної безпеки Білого дому. Про це також заявили і представники ЦРУ та Держдепу.

Москва неодноразово заявляла, що за вибухами, що стались на газопроводах Nord Stream 1 і 2 у вересні минулого року стоїть Захід, втім жодних доказів не наводила.

Слідчі зі Швеції та Данії, у виключних економічних зонах яких сталися вибухи, заявили, що пошкодження газогонів були результатом диверсії, однак не назвали, хто, на їхню думку, є відповідальним за них.

Слідчі Німеччини також заявляли, що вибухи на «Північних потоках» були результатом диверсії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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