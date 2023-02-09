Американський журналіст та РФ звинувачують владу США у вибухах на Nord Stream
Білий дім це заперечує і називає вигадками.
Американський журналіст-розслідувач Сеймур Херш вважає, що до вибухів на газопроводах Nord Stream минулого року причетні Сполучені Штати. Він опублікував
За версією Херша, диверсію проти Північних потоків влада США почала готувати задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Міністерство закордонних справ Росії підхопило цю публікацію і заявило, що у них «є запитання до Сполучених Штатів щодо їх ролі у вибухах».
«Білий дім тепер повинен прокоментувати всі ці факти», — заявила речниця МЗС Марія Захарова в пості у Telegram, де вона резюмувала основні претензії Герша щодо нібито причетності США.
У свою чергу, Білий дім заперечив інформацію про свою причетність до інциденту і назвав допис американського журналіста-розслідувача цілковито неправдивим.
«Це повна брехня і повна вигадка», — заявила Адрієн Уотсон, речниця Ради національної безпеки Білого дому. Про це також заявили і представники ЦРУ та Держдепу.
Москва неодноразово заявляла, що за вибухами, що стались на газопроводах Nord Stream 1 і 2 у вересні минулого року стоїть Захід, втім жодних доказів не наводила.
Слідчі зі Швеції та Данії, у виключних економічних зонах яких сталися вибухи, заявили, що пошкодження газогонів були результатом диверсії, однак не назвали, хто, на їхню думку, є відповідальним за них.
Слідчі Німеччини також заявляли, що вибухи на «Північних потоках» були результатом диверсії.