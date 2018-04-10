Трое военных ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано 35 обстрелов.

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска осуществили 35 обстрелов позиций сил АТО. Вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения.

В частности, на Донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкиного и Лебединского, а из 120 мм минометов – дважды вблизи Водяного. Также по защитникам Лебединского агрессор открывал огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкиного, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки обстреляли из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе Пищевика и Каменки, вооружение БМП – вблизи Водяного, снайперское оружие – неподалеку Песков, а стрелковое оружие – по защитникам Гнутового, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты Бутовка, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь вели по укреплениям ВСУ вблизи Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.

Напомним, в воскресенье, 8 апреля, боевики "ДНР" и "ЛНР" 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены пятеро украинских военнослужащих.