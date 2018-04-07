В японской армии впервые после Второй мировой войны появилась морская пехота

Бригаду ввели в строй из-за напряженности в Восточно-Китайском море

Япония впервые со времен Второй мировой войны ввела в строй подразделение морской пехоты, сообщает Reuters.

Бригада была представлена в субботу на одной из японских военных баз на юго-западном острове Кюсю. Подразделение получило название десантная бригада быстрого развертывания (ARDB).

Бригаду ввели в строй на фоне давления со стороны Китая, который претендует на острова в Восточно-Китайском море, находящиеся под контролем Японии. Военный бюджет Китая в 2018 году - 176,56 млрд долларов, или в три раза больше японского.

В японской морской пехоте служат 2100 человек. Японское агентство Kyodo сообщает, что на вооружении у бригады есть 17 американских конвертопланов V-22 Osprey и 52 машины-амфибии AAV7.