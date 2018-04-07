СМИ обнародовали видео, где Супрун предлагают взятку квартирой

“Как задекларируете, ваше дело. Есть фонды такие”.

СМИ обнародовали видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на которой и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в виде квартиры. Запись попала в распоряжение журналистов ТСН.

На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое.

На записи видно как человек шепчет что-то на ухо, а потом берет за локоть Ульяну Супрун и снова тихо говорит: "Я не понимаю такие вещи, я расскажу как у нас дома строятся красивые ...Как задекларируете, ваше дело. Есть фонды такие".

В сюжете говорится, что эта история касается одного из эпизодов, которые были записаны в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек.

На "пленках" якобы присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия и он решил помочь, за что его "теперь хотят судить".

Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Ульяной Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через "собственные фонды", которую должны были оформить на ее помощника, говорится в материале журналистов ТСН.

14 марта Супрун сама рассказала, как ей предлагали взятку. Она сказала, что сразу сообщила правоохранителям и после только подыгрывала участникам коррупционной схемы.

7 марта 2018 года детективы НАБУ пришли с обыском к Александру Богачову по делу о предложении взятки Супрун.