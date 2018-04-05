Рада приняла законопроект о нацбезопасности в первом чтении

Его поддержали 265 народных депутатов.

Рада приняла законопроект о нацбезопасности в первом чтении
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №8068 о национальной безопасности.

Его поддержали 265 народных депутатов.

Законопроект представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он сообщил, что этот документ был наработан вместе с экспертами НАТО и стран Запада. "Его принятие должно стать существенным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического альянса в Украине", - подчеркнул он.

В законопроекте дается определения таким терминам, как военный конфликт, вооруженный конфликт, национальная безопасность, угрозы национальной безопасности, национальные интересы, силы безопасности, силы обороны и пр. Также в нем закреплены правовые основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членства в ЕС и в НАТО.

Законопроект определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Также регулируется планирование в сфере нацбезопасности и обороны, определяются основные документы долгосрочного планирования: Стратегия национальной безопасности Украины, Стратегия военной безопасности Украины, Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегия кибербезопасности Украины, Национальная разведывательная программа.


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