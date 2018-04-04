Пограничник попал под поезд во время мониторинга границы в Одесской области

В отряде назначено служебное расследование.

В Одесской области в среду во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть движущийся поезд", - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили правоохранителям. В отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.

На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.

Напомним, ранее в Донецкой области от разрыва гранаты погиб пограничник.