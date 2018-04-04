Пограничник попал под поезд во время мониторинга границы в Одесской области

В отряде назначено служебное расследование.

Пограничник попал под поезд во время мониторинга границы в Одесской области
Фото: DPSUkraineFacebook

В Одесской области в среду во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть движущийся поезд", - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили правоохранителям. В отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.

На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.

Напомним, ранее в Донецкой области от разрыва гранаты погиб пограничник.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Сербия начинает военные учения вблизи КосовоСербия начинает военные учения вблизи Косово
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области и.о. главы райсуда попался на 5 тыс. гривен взяткиВ Херсонской области и.о. главы райсуда попался на 5 тыс. гривен взятки
Боевики попали в ловушку ВСУ на Донетчине: защитники "русского мира" понесли потериБоевики попали в ловушку ВСУ на Донетчине: защитники "русского мира" понесли потери
Проект "Стена" в Харьковской области почти закончен, - глава ГоспогранслужбыПроект "Стена" в Харьковской области почти закончен, - глава Госпогранслужбы
В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволкуВ Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволку
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
В Николаевской области погиб срочник Воздушных силВ Николаевской области погиб срочник Воздушных сил
Каждый полицейский, спасатель и пограничник должен уметь оказывать домедицинскую помощь, - АваковКаждый полицейский, спасатель и пограничник должен уметь оказывать домедицинскую помощь, - Аваков
Более 20 бойцов Нацгвардии в Житомирской области заболели корьюБолее 20 бойцов Нацгвардии в Житомирской области заболели корью
Военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской областиВоенный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области
САП передала в суд дело о миллионной взятке в Одесской областиСАП передала в суд дело о миллионной взятке в Одесской области
Последние новости
Подгружаем последние новости