Пограничник попал под поезд во время мониторинга границы в Одесской области
В отряде назначено служебное расследование.
В Одесской области в среду во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть движущийся поезд", - говорится в сообщении.
О происшествии сообщили правоохранителям. В отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.
На месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции и военная прокуратура.
Напомним, ранее в Донецкой области от разрыва гранаты погиб пограничник.
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