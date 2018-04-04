В РоSSии осталось 37 украинских дипломатов
Рассматривается возможность отправки в РФ 13 дипломатов на замену выдворенным.
На дипломатической службе в РоSSийской Федерации осталось всего 37 украинских сотрудников.
Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".
"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.
По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах на замену выдворенным.
Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в РоSSии, несмотря на высылку дипломатов.
Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко заявил о выдворении 13 роSSийских дипломатов в знак солидарности с Британией в связи с отравлением роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. 28 марта роSSийские дипломаты покинули Украину.
30 марта РоSSия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших роSSийских дипломатов из-за "дела Скрипаля". В МИД РоSSии были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста.
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Политика
04.04.2018 13:31