В РоSSии осталось 37 украинских дипломатов

Рассматривается возможность отправки в РФ 13 дипломатов на замену выдворенным.

На дипломатической службе в РоSSийской Федерации осталось всего 37 украинских сотрудников.

Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.

По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах на замену выдворенным.

Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в РоSSии, несмотря на высылку дипломатов.

Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко заявил о выдворении 13 роSSийских дипломатов в знак солидарности с Британией в связи с отравлением роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. 28 марта роSSийские дипломаты покинули Украину.