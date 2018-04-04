Депутат Нимченко подал иск против Сюмар

Иск касается журналистов.

В Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Василия Нимченко. Ответчик - народный депутат Виктория Сюмар, сообщается на сайте Судебной власти.

Истец просит суд признать противоправными действия председателя Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар относительно вмешательства в деятельность органов прокуратуры, предварительного следствия Национальной полиции, которые осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Также истец просит суд обязать Сюмар удержаться в дальнейшем от совершения таких действий.

В исковом заявлении указано о том, что в свое время в повестку дня Комитета был включен вопрос «Об инциденте с признаками препятствование журналистской деятельности Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича вечером 7 ноября 2017 года в VIP-терминала аэропорта « Киев ».

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.