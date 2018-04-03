Один военный ранен с начала суток на Донбассе
Зафиксировано 10 обстрелов.
РоSSийско-оккупационные войска с полуночи совершили 10 обстрелов позиций сил АТО на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.
На Донецком направлении из 82-мм миномета и стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкиного, Водяного и Шахты Бутовка. Также из стрелкового оружия огонь вели по защитникам Невельского и Павлополя, сообщает штаб АТО.
На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали укрепления в районе Новоалександровки.
Напомним, за прошедшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 20 раз нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе. Украинские военные не пострадали.
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