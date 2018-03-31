Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек
Бывший агент КГБ Борис Карпичков, проживающий за границей, в интервью изданию Bloomberg рассказал о существовании списка из восьми человек, которых, по его словам, собираются убить роSSийские спецслужбы.
По словам Карпичкова, который в 1998 году бежал из РоSSии, в списке есть и его имя.
В интервью британской ITV экс-агент КГБ рассказывал, что этот список ему передал 12 февраля по телефону человек, который работает в Федеральной службе безопасности РФ.
По словам Карпичкова, предостережению он не поверил, но после отравления своего коллеги Сергея Скрипаля 4 марта (Скрипаль тоже был в списке) передумал.
Экс-агент КГБ рассказал Bloomberg, что страдает от посттравматического стрессового расстройства, потому что живет в постоянном страхе. По его словам, он установил вокруг своего дома систему видеонаблюдения и спит не больше четырех часов в сутки. Карпичков рассказал, что уже пережил два нападения, когда жил в Новой Зеландии.
Он отметил, что в списке есть еще несколько роSSийских перебежчиков, а также основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который обвиняет роSSийские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.
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