Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек

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Бывший агент КГБ Борис Карпичков, проживающий за границей, в интервью изданию Bloomberg рассказал о существовании списка из восьми человек, которых, по его словам, собираются убить роSSийские спецслужбы.

По словам Карпичкова, который в 1998 году бежал из РоSSии, в списке есть и его имя.

В интервью британской ITV экс-агент КГБ рассказывал, что этот список ему передал 12 февраля по телефону человек, который работает в Федеральной службе безопасности РФ.

По словам Карпичкова, предостережению он не поверил, но после отравления своего коллеги Сергея Скрипаля 4 марта (Скрипаль тоже был в списке) передумал.

Экс-агент КГБ рассказал Bloomberg, что страдает от посттравматического стрессового расстройства, потому что живет в постоянном страхе. По его словам, он установил вокруг своего дома систему видеонаблюдения и спит не больше четырех часов в сутки. Карпичков рассказал, что уже пережил два нападения, когда жил в Новой Зеландии.

Он отметил, что в списке есть еще несколько роSSийских перебежчиков, а также основатель Hermitage Capital Management Уильям Браудер, который обвиняет роSSийские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.

Источник: Гордон


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