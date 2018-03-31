Родственники подарили Парубию в 2017 больше, чем он заработал за год

Спикер парламента задекларировал 289 тысяч гривен дохода за 2017.

Родственники подарили Парубию в 2017 больше, чем он заработал за год
Андрей Парубий
Фото: пресс-служба президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 год 289 тыс. грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно электронной декларации за 2017 год, 289 тыс. грн составляет зарплата Парубия в Верховной Раде, почти 48 тыс. грн - у его жены во Львовском национальном университете им. И. Франко.

В декларации указаны подарки в неденежной форме от родственников на сумму около 444 тыс. грн.

В декабря 2017 года спикер парламента стал владельцем квартиры площадью 92,1 кв.м во Львове, стоимость которой составляет около 740 тыс. грн.

"В моей декларации указано, что 15 декабря 2017 года я приобрел право собственности на квартиру во Львове площадью 92,1 кв.м. Чтобы было понятно: это не новоприобретенная квартира, а та, в которой уже много лет живу вместе с семьей", - написал Парубий в фейсбуке.

Спикер пояснил, что после женитьбы все время проживал с семьей и отцом в квартире во Львове, где чердак переоборудовал в отдельную мансарду. По его словам, фактически отцовская квартира и переоборудованный чердак были отдельными помещениями, но в документах числились как один объект недвижимости, и все это помещение было оформлено на отца и брата.

Парубий отметил, что в прошлом году решил упорядочить имущественные дела.

"Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру как отдельную, и соответственно я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, что указано в моей декларации", - пояснил он.

По-прежнему Парубий декларирует свое право пользоваться квартирой площадью 42 кв. м во Львове, а также право собственности супругов на квартиру (22 кв. м) в этом же городе, жилой дом (32 кв. м) и земельный участок в Уричи Сколевского района Львовской области. У супругов, как и в предыдущих декларациях, есть два автомобиля.

Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. грн и почти 31 тыс. долларов.

Напомним, Гройсман задекларировал более 17 млн грн доходов за 2017 год.


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