CNBC: Война в Украине может затянуться на 10 лет или больше
Аналитики боятся, что Донбасс в конечном счете может полностью попасть под роSSийский контроль, однако они признают, что от скорости и своевременности помощи Западу будет зависеть дальнейший ход войны, информирует
В то время, когда РоSSия постепенно захватывает все большее количество территории в Украине и продолжает бить по разным целям на Донбассе, аналитики опасаются, что украинские защитники теряют преимущество. И весь регион может, наконец, попасть под роSSийскую оккупацию на фоне очень затяжного конфликта.
"Существует очень большой риск, что Украина продолжит постепенно терять территории", - сказал
С момента, когда 24 февраля РоSSия начала вторжение в Украину, произошло много изменений. Атакуя соседнюю страну с юга, востока и севера, Москве очень быстро пришлось признать, что она пытается откусить больше, чем способна прожевать. Итак, изменив свои планы, она сосредоточилась на востоке Украины. РоSSийское отступление от Киева и стратегические провалы по другим направлениям на начальной стадии войны повысили мораль украинской власти и военных, а также спровоцировали оптимизм среди западных союзников, которые начали допускать, что Украина может даже победить более мощного соседа. Но такие настроения длились недолго. Они исчезли, когда РоSSия начала бросать все доступные ей силы, чтобы захватить весь Донбасс, вместе с тем пытаясь сохранить сухопутный коридор в Крым на украинском юге.