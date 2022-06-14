CNBC: Война в Украине может затянуться на 10 лет или больше

В то время, когда РоSSия постепенно захватывает все большее количество территории в Украине и продолжает бить по разным целям на Донбассе, аналитики опасаются, что украинские защитники теряют преимущество. И весь регион может, наконец, попасть под роSSийскую оккупацию на фоне очень затяжного конфликта.

"Существует очень большой риск, что Украина продолжит постепенно терять территории", - сказал CNBC директор по вопросам стратегии, технологий и контроля вооружений Международного института стратегических исследований Уильям Алберк.