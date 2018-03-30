Глава TI в Украине получил 238 тыс. грн зарплаты и 916 тыс. как частный предприниматель

Члены антикоррупционных организаций начали подавать декларации.

Глава TI в Украине получил 238 тыс. грн зарплаты и 916 тыс. как частный предприниматель
Ярослав Юрчишин
Фото: Макс Требухов

Исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International (TI) в Украине Ярослав Юрчишин задекларировал 1,2 млн гривен доходов за 2017 год.

Его декларация о доходах обнародована в реестре е-деклараций.

916,1 тыс. гривен Юрчишин заработал от занятия предпринимательской деятельностью, 237,7 тыс. гривен составила зарплата в Transparency International, 6,9 тыс. гривен - государственная материальная помощь при рождении ребенка, а 2,3 тыс. гривен - проценты от вкладов в Приватбанке.

Он задекларировал квартиру площадью 66,5 кв. м в Киеве и 45,1 тыс. гривен на счету в Приватбанке.

Жена Юрчишина указала 268,5 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, земельный участок (1 032 кв. м) и жилой дом (70,1 кв. м) в Киевской области, а также право пользования квартирой (69 кв. м) в Киеве. Кроме того, она владеет автомобилем Hyundai Accent 2008 года выпуска.

Напомним, глава ЦПК Виталий Шабунин получил зарплату в размере 842 633 гривны, говорится в его декларации. Члены правления организации Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили в ЦПК зарплату 647 тыс. гривен и 639 тыс. гривен соответственно. Члены правления Александра Устинова и Анастасия Красносильская получили выплаты от ЦПК не в качестве зарплаты, а как доход от предпринимательской деятельности. Их выплаты составили 590 тыс. гривен и 404 тыс. гривен соответственно.

Поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Кузьмин подал в суд на Киевский горсоветКузьмин подал в суд на Киевский горсовет
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 годуГлава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 году
Канада не будет давать Украине летальное оружие бесплатноКанада не будет давать Украине летальное оружие бесплатно
Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его с должностиГлава Николаевской ОГА попросил отстранить его с должности
В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу: что изменилось?В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу: что изменилось?
Военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской областиВоенный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области
Поддержавший Путина бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмыПоддержавший Путина бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмы
В Украине будут отключать аналоговое телевидениеВ Украине будут отключать аналоговое телевидение
Прокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутатаПрокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутата
У нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судейУ нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судей
К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине"К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине"
Последние новости
Подгружаем последние новости