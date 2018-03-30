Глава TI в Украине получил 238 тыс. грн зарплаты и 916 тыс. как частный предприниматель

Члены антикоррупционных организаций начали подавать декларации.

Исполнительный директор международной антикоррупционной организации Transparency International (TI) в Украине Ярослав Юрчишин задекларировал 1,2 млн гривен доходов за 2017 год.

Его декларация о доходах обнародована в реестре е-деклараций.

916,1 тыс. гривен Юрчишин заработал от занятия предпринимательской деятельностью, 237,7 тыс. гривен составила зарплата в Transparency International, 6,9 тыс. гривен - государственная материальная помощь при рождении ребенка, а 2,3 тыс. гривен - проценты от вкладов в Приватбанке.

Он задекларировал квартиру площадью 66,5 кв. м в Киеве и 45,1 тыс. гривен на счету в Приватбанке.

Жена Юрчишина указала 268,5 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, земельный участок (1 032 кв. м) и жилой дом (70,1 кв. м) в Киевской области, а также право пользования квартирой (69 кв. м) в Киеве . Кроме того, она владеет автомобилем Hyundai Accent 2008 года выпуска.

Напомним, глава ЦПК Виталий Шабунин получил зарплату в размере 842 633 гривны, говорится в его декларации. Члены правления организации Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили в ЦПК зарплату 647 тыс. гривен и 639 тыс. гривен соответственно. Члены правления Александра Устинова и Анастасия Красносильская получили выплаты от ЦПК не в качестве зарплаты, а как доход от предпринимательской деятельности. Их выплаты составили 590 тыс. гривен и 404 тыс. гривен соответственно.

Поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.