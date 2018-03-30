Более 20 бойцов Нацгвардии в Житомирской области заболели корью

Эпидемиологическая ситуация в военной части - в пределах нормы.

Более 20 бойцов Нацгвардии в Житомирской области заболели корью
Фото: mygazeta.com

В Житомирской области зафиксирован ряд случаев заболевания корью военнослужащих одной из частей Национальной гвардии.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что по состоянию на 30 марта в больницах областного центра остаются на лечении девять из 21 военнослужащих.

"Больным организовано надлежащее лечение и обеспечено всеми необходимыми лекарствами. Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления НГУ старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме", - говорится в сообщении.

Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления Нацгвардии, старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, болезнь у бойцов проходит в легкой форме. Эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.

Напомним, ранее в Ирпенском районе Киевской области была зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих.


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