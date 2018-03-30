У жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривен

Бывший банкир покупал для боевиков доллары.

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины изъяла 5,5 млн гривен у бывшего банковского сотрудника из Днепра в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 258-3 (помощь террористической организации) Уголовного кодекса.

Об этом говорится на сайте СБУ .

По версии следствия, экс-банкир, используя старые связи, организовал конвертационный центр для "ДНР". Несколько раз в неделю в офис, который он арендовал вместе с пособниками, приезжали курьеры из ОРДО с наличными гривнами, за которые покупалась иностранная валюта по курсу ниже официального.

Часть отмытых таким образом денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение "ДНР".