У жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривен
Бывший банкир покупал для боевиков доллары.
Служба безопасности Украины изъяла 5,5 млн гривен у бывшего банковского сотрудника из Днепра в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 258-3 (помощь террористической организации) Уголовного кодекса.
Об этом говорится на сайте СБУ.
По версии следствия, экс-банкир, используя старые связи, организовал конвертационный центр для "ДНР". Несколько раз в неделю в офис, который он арендовал вместе с пособниками, приезжали курьеры из ОРДО с наличными гривнами, за которые покупалась иностранная валюта по курсу ниже официального.
Часть отмытых таким образом денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение "ДНР".
Во время обыска в офисном помещении сотрудники СБУ обнаружили большое количество наличных средств, финансово-хозяйственную документацию и компьютеры с доказательством проведения нелегальных финансовых операций.
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Политика
30.03.2018 13:15