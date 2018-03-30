За сутки боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Двое бойцов получили ранения, один - боевую травму.

За сутки боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 57 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм применялись возлеШирокино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а из БМП - Гнутово, Талаковки и Пищевика.

Кроме того, из стрелкового оружия боевики стреляли по позициям военных у Широкино, Шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету применили в районе Новотроицкого.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали укрепления сил АТО вблизи Артемово, а из крупнокалиберных пулеметов били недалеко от населенного пункта Луганское.

"В результате вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения. Еще один получил боевую травму. Пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

Напомним, ранее лидеры "нормандской четверки" поддержали пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта.

27 марта штаб АТО констатировал окончательный срыв "весеннего" перемирия, объявленного с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа призвала отказаться от наступательных действий и разведопераций. Также ТКГ приняла заявление о приверженности к прекращению огня.


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