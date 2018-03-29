РоSSия разорвала соглашение с Украиной о поставках вооружения

Украина разорвала соглашение еще в 2017 году.

РоSSия объявила о разрыве соглашения с Украиной о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.

Об этом говорится в сообщении МИДа РФ , опубликованном на официальном портале правовой информации.

В обнародованном документе указано, что 28 марта 2018 года прекращено действие Соглашения между правительствами РоSSийской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения.

Соглашение действовало с 8 февраля 1995 года.

В ноябре 2017 года Кабинет министров Украины в одностороннем порядке прекратил это соглашение. Согласно документу, государства поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам. Такие перечни содержали в том числе и списки предприятий-производителей и поставщиков. Соглашение также отменяло пошлину на ввоз и вывоз товаров.

Контроль за выполнением соглашения выполняли в том числе министерства обороны обеих стран.