РоSSия разорвала соглашение с Украиной о поставках вооружения

Украина разорвала соглашение еще в 2017 году.

РоSSия разорвала соглашение с Украиной о поставках вооружения
Фото: president.gov.ua

РоSSия объявила о разрыве соглашения с Украиной о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.

Об этом говорится в сообщении МИДа РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В обнародованном документе указано, что 28 марта 2018 года прекращено действие Соглашения между правительствами РоSSийской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения.

Соглашение действовало с 8 февраля 1995 года.

В ноябре 2017 года Кабинет министров Украины в одностороннем порядке прекратил это соглашение. Согласно документу, государства поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам. Такие перечни содержали в том числе и списки предприятий-производителей и поставщиков. Соглашение также отменяло пошлину на ввоз и вывоз товаров.

Контроль за выполнением соглашения выполняли в том числе министерства обороны обеих стран.

Напомним, 18 октября Украина разорвала соглашение с РФ о специализации предприятий, производящих военную продукцию.


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