Ирландия присоединилась к высылке роSSийских дипломатов

Из страны высылают одного человека.

Ирландия присоединилась к высылке роSSийских дипломатов
Фото: South East Ireland Travel Blog

Ирландия во вторник объявила о высылке роSSийского дипломата в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится на сайте ирландского МИДа.

"В свете выводов Европейского Совета и после оценки, проведенной службами безопасности и соответствующими департаментами, я проинформировал правительство о моем плане действий. После этого генеральный секретарь Министерства иностранных дел и торговли встретился с послом РоSSийской Федерации и сообщил ему, что аккредитация одного из его сотрудников с дипломатическим статусом прекращается в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Лицо, о котором идет речь, должно покинуть страну", - говорится в заявлении министра Саймона Ковни.

Напомним, что в понедельник, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала эту акцию. Великобритания, на территории которого произошло отравление Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы. Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.


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