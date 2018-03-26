МИД Польши: закон об Институте нацпамяти не представляет угрозы для украинцев

"Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА".

МИД Польши: закон об Институте нацпамяти не представляет угрозы для украинцев
Фото: poland-ukraine.com.ua

Героизация Украиной людей, которых Польша считает преступниками, приводит к случаям национальной вражды и продолжает отравлять украинско-польские отношения.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Степана Бандеры.

"Это досадный случай, но я хотел бы заступиться: мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата - мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения ", - отметил дипломат.

Вместе с тем он заверил, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".

Цихоцкий также подчеркнул, что польский закон об Институте национальной памяти не представляет угрозы для украинских граждан в Польше.

"Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страниц истории УПА", - сказал дипломат.

Напомним, ранее польские националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве.


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