Лучше заблокировать Nord Stream-2, чем высылать роSSийских послов, – эстонский депутат

Высылка роSSийских дипломатов не окажет ожидаемого влияния на агрессивное поведение Кремля, а потому следует задуматься о более эффективных средствах, например об остановке проекта Nord Stream-2.

Об этом заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Микхельсон, сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

«Вопрос не в том, сколько дипломатов та или иная европейская страна вышлет обратно в РоSSию. На самом деле это не оказывает существенного влияния на внешнюю политику РоSSии. Почему бы Европейскому Союзу не договориться о том, чтобы строительство второй ветки газопровода Nord Stream было бы на время приостановлено или вовсе прекращено», — сказал Михкельсон.

По его словам, на европейском уровне эта и другие меры существенно изменили бы внешнеполитическое поведение РоSSии в отношении Европы и Запада. «Или если мы говорим о Лондоне, то он является важным финансовым источником для роSSийских государственных нефтегазовых компаний. Установление ограничений в этой сфере также произвело бы на РоSSию гораздо большее влияние, чем просто высылка из одной или другой страны дипломатов», — развивает мысль глава парламентского комитета.

Источник: Укринформ


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