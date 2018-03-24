Штаб АТО назначил служебную проверку из-за несвоевременного предоставления информации об обстрелах

Вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области 22 марта подтверждаются.

Штаб Антитеррористической операции назначил служебную проверку в связи с несвоевременным предоставлением информации об обстрелах со стороны боевиков 22 марта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба в фейсбуке.

"После уточнения оперативной информации стало известно, что вражеские обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного предоставления информации и нарушения порядка предоставления докладов в штабе АТО назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в сводке штаба АТО сообщалось, что 22 марта на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков.