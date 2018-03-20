Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с РоSSией
Депутаты также выступают за введение визового режима для граждан РФ.
Львовский областной совет во вторник принял обращение к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией.
Об этом сообщается на сайте облсовета.
"Своими последними действиями РоSSийская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обуславливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с РоSSийской Федерацией. Считаем недопустимыми такие взаимоотношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - приводится текст обращения.
Также облсовет выступил за введение визового режима для граждан РоSSийской Федерации.
Напомним, разрыв дипломатических отношений с Россией обсуждается давно, но президент Петр Порошенко выступает против этого.
Подробнее о том, возможны ли дипломатические отношения со страной-агрессором, читайте в материале LB.ua.
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