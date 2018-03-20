Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с РоSSией

Депутаты также выступают за введение визового режима для граждан РФ.

Львовский облсовет призвал разорвать дипотношения с Россией
Фото: dlab.com.ua

Львовский областной совет во вторник принял обращение к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией.

Об этом сообщается на сайте облсовета.

"Своими последними действиями РоSSийская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обуславливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с РоSSийской Федерацией. Считаем недопустимыми такие взаимоотношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - приводится текст обращения.

Также облсовет выступил за введение визового режима для граждан РоSSийской Федерации.

Напомним, разрыв дипломатических отношений с Россией обсуждается давно, но президент Петр Порошенко выступает против этого.

Подробнее о том, возможны ли дипломатические отношения со страной-агрессором, читайте в материале LB.ua.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школуМинздрав отменил медкарты для поступления детей в детсад или школу
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSииВ США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
Минздрав начал менять модель вызова врачей на домМинздрав начал менять модель вызова врачей на дом
Блок рекламы


Похожие новости
Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеровПослы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров
МИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на РоSSиюМИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на РоSSию
Супрун призвала не злоупотреблять аскорбинкойСупрун призвала не злоупотреблять аскорбинкой
Порошенко призвал западные страны к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSииПорошенко призвал западные страны к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в КрымуПорошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в Крыму
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"Порошенко призвал РоSSию "заткнуться и убраться вон"
Сирийские правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу в РоSSииСирийские правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу в РоSSии
Климкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболуКлимкин призвал лишить РоSSию права проведения Чемпионата мира по футболу
В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSииВ США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости